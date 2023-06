Keskerakond plaanib korraldada Kaja Kallasele umbusaldust

„Reformierakond on koos oma koalitsioonipartneritega rikkunud head poliitilist tava, kui hakkab ellu viima otsuseid, millest enne valimisi sõnagi ei räägitud – see on Eesti inimeste usalduse kuritarvitamine,“ nentis Tanel Kiik. Ta sõnas, et Reformierakond tahab jõuga läbi suruda perehüvitiste kärpimist, kuigi alles detsembris soovisid kõik erakonnad nende tõstmist.

Riigikogus lähevad täna usaldushääletusele ka erinevad maksumuudatuse eelnõud. „Kusjuures täit ülevaadet maksumääradest ja nende mõjudest ei ole meil siiani,“ märkis Kiik. Kiige sõnul on peaminister ja tema juhitav valitsus alustanud sisuliselt täiesti vales suunas poliitikaga. Põhjustena mainis ta peretoetuste kärpimist, mis on hetkel usaldushääletusega seotuna päevakorras, ja kiirkorras maksupaketi läbi surumist, mis halvendab enamiku inimeste toimetulekut.

Samuti on Kiige sõnul peaminister oma retoorikaga ületanud igasuguse viisakuse ja väärikuse piiri. „Olukord, kus peaminister võrdleb opositsiooni saadikuid Putini, Hitleri Saksamaa ja KGB-ga, on ennekuulmatu,“ sõnas ta. „Selle asemel, et sõnavõttude eest vabandada, milleks me oleme talle ka võimalust andnud, on ta oma seisukohtade juurde jäänud, õigustanud ja värvikaid võrdluseid juurde lisanud.“

Kiik leidis, et sisulist arutelu või debatti peaminister enam pidada ei soovi. „Nüüd on see mustvalgelt päevselge ka kõigile neile, kes mingisugust kompromissi uskusid.“

Tanel Kiik lisas, et riigikogu Keskerakonna fraktsioon alustab kõnelusi EKRE ja Isamaa fraktsioonidega, et ühiselt peaministri umbusaldamine algatada.