DELFI ERISAADE | Erkki Keldo sõnul peab ühiskond maksutõusudega leppima

Erkki Keldo sõnul on iga maksutõus küll halb, kuid näiteks ajakirjanduse käibemaksu puhul saab hinnatõusu tema sõnul mõõta kümnete sentidega tellimuse kohta. Pooleteise aasta pärast see tema arvates kellelegi üle jõu käia ei tohiks.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul paistab numbriliselt kasv küll väike, kuid praktikas on inimesed väga hinnatundlikud. „Praktika on selgelt näidanud, et selline hinnatõus mõjutab inimeste ostukäitumist,“ kinnitas ta.