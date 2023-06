Suurbritannia võimud pidasid kinni Šotimaa endise valitsusjuhi Nicola Sturgeoni

Sturgeoni teatas hiljem, et on sügavas ahastuses ja toimunust šokeeritud. Enda sõnul pole ta midagi valesti teinud. „Ma ei teeks kunagi midagi, mis kahjustaks SNP-d või riiki,“ kirjutas Sturgeon.

Arvatakse, et uurimise keskmes on parteile annetatud raha kasutamine ebasobivatel eesmärkidel ja läbipaistvuse puudumine Sturgeoni ametiajal.

Šotimaa politsei uurib umbes 600 000 naela (ligi 700 000 eurot) kulutamist, mis oli ette nähtud iseseisvusreferendumi korraldamiseks. Ametnikud uurivad nüüd väiteid, et raha kasutati hoopis teistel eesmärkidel.

Aruannetes on öeldud, et annetusi on alles vähem kui 100 000 naela, kuid pole selge, mille peale suur osa rahast kulutati.