Vene kaitseministeerium tahab allutada eraarmeed enda kontrolli alla. Prigožin: me ei sõlmi Šoiguga lepingut

Vastuseks teatas Prigožin, et Wagner ei kavatsegi seda teha. Keeldumise põhjenduseks tõi ta asjaolu, et Šoigu ei suudaks vägesid korralikult juhtida. Ent samas rõhutas ta ka, et Wagner allub täielikult Vene armee kõrgeimale juhile. „Meie sõdurid on hästi integreeritud,“ selgitas Prigožin.

Maikuu viimasel nädalal andis Prigožin enam kui tund aega kestnud intervjuu Vene blogijale Konstantin Dolgovile, milles ta kritiseeris teravalt kogu Vene eliiti, ent eelkõige Vene kaitseministeeriumi. „Põhiprobleem on [kaitseminister Sergei] Šoigus ja [vägede ülemjuhataja Valeri] Gerassimovis. Need on kaks inimest, kes kõike takistavad, hoolimata presidendi väitest, et laskemoon on olemas,“ selgitas ta.