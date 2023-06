Tallinnas rünnaku alla sattunud Soome geipastor: ta üritas mind pussitada

See juhtus MTÜ Geikristlaste Kogu üritusel Tallinna kesklinna populaarses geibaaris. Uudisteagentuuri STT teatel oli eile pärast kella kahte baari sisenenud hästi riietatud noormees, kes rääkis vene keelt. Kohalolijate väitel ta purjus ei olnud.

Veidi aega lauas istunud, küsis ta, kes on üritusel kõneleja. Pärast seda ründas venelane soomlasest pastorit, peksis teda ja viskas tema suunas noaga. Lähedal olnud inimesed ja baarmenid peatasid ründaja ja hoidsid teda politsei saabumiseni kinni.

Ründe korraldaja osutus 25-aastaseks Venemaa kodanikuks, kes muuhulgas karjus, et jumal vihkab homoseksuaale. STT teatel kirjeldasid pealtnägijat rünnakut kui religioosse motiiviga vihakuritegu.

Lisaks rünnaku sihtmärgile said vigastada teda kaitsnud 49-aastane naine ja 30-aastane mees. Tallinna kiirabi viis kõik kolm eile sündmuskohalt haiglasse. Haiglas tehti Tiaineni kinnitusel talle õmblused, ent üheks vigastuseks oli ka luumurd näo piirkonnas. „Ma ei lase vihal võita,“ lõpetas Tiainen oma postituse Instagramis.

Politsei teatel on Venemaa kodanikust mees kuriteos kahtlustatavana kinni peetud ning juhtunut uuritakse.

Patrick Tiainen asutas kümme aastat tagasi Kokkolas Usko sana koguduse. 2017. aastal teatas ta, et astub koguduse juhtimisest tagasi, ning lisas, et on abieluvälises suhtes mehega.