OTSEBLOGI | Ukraina vastupealetung jätkub: vabastatud on vähemalt neli asulat

Videokaadritel on näha Ukraina lippu heiskavaid sõdureid Blahodatne külas, mis asub Velika Novosilast lõunas. Ukraina ametnikud kinnitasid hiljem, et ka lähedal asuv Neskutšne küla on taas Ukraina lipu all. Pühapäeva hilisõhtul teatas Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar, et kolmas küla, Makarivka, on tagasi vallutatud.

Esmaspäeva hommikul kinnitati, et vabastatud on ka neljas asula, Storoževe. Selle vabastas Ukraina relvajõudude 35. mereväebrigaad. „Riigilipp lehvib taaskord Storoževe kohal ja see saab olema samamoodi igas asulas, kuni me vabastame kogu Ukraina maa,“ lubas Maljar.

Asekaitseminister rõhutas, et piirkondades, kus Ukraina väed on kaitses, ei ole kaotatud ühtegi positsiooni.

Laupäeval ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et vastupealetung on alanud. Need on niisiis esimesed asulad, mille vabastamist on Ukraina relvajõud pärast seda ametlikult kinnitanud.

Venemaa sõjaväeblogijate sõnul peetakse ägedaid lahinguid ka Makarivkast lõuna pool asuva Urožaine asula üle. „Esimese nädala jooksul on ukrainlastel õnnestunud vabastada ligi 95 ruutkilomeetrit maad,“ kirjutavad Ukraina allikad.