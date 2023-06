MTÜ Geikristlaste Kogu üritusel rünnati osalejaid, viga sai kolm inimest. Politsei alustas kriminaalmenetlust

Postituses on kirjas, kuidas ürituse ajal sisenes baari noormees, kes istus nende lähedale ja küsis, kes on esineja. „Seejärel läks talle rusikatega kallale, hakkas peksma ja lõpuks viskas noaga. Ründaja karjus igasugu solvanguid ja korrutas jumala vihast homoseksuaalide vastu,“ kirjutati postituses.

Veel on postituses mainitud, kuidas ründaja oli vene kodakondsusega kaine noormees, kes uskus, et täidab jumala tahet. „Üritusel osalejad ja ja baaritöötajad hoidsid teda kinni, kuni kohale tuli kaks kiirabibrigaadi ja politsei. Soome pastor on praegu haiglas ja lisaks temale veel kaks inimest vajasid esmaabi.“