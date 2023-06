VIDEO | Delfi korrespondent jäi Ukrainas Donetski suunal tule alla

„Minuga on kõik korras, mina ega videol olevad inimesed viga ei saanud. Enne filmimist õpetati meile, et mürskude korral peaksime end tanki alla peitma või kohe maapinnale maha laskuma, mida me ka tegime,“ räägib Starapopov.

„Lisaks küsisin, kas tanki all on ohutu, sest see võib olla sihtmärk. Nad selgitasid mulle, et oleme suletud alal, nii et meie puhul on seal turvaline. Kui tank on lagedal alal ja , siis pole see ohutu,“ lisab ta.