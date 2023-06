Pärnu-Ikla maantee oli suletud maastikupõlengu tõttu, teelõik on uuesti liikluseks avatud

Päästeamet vahendas Twitteris, et põlenguala suurus oli umbes üks hektar. Tule levikule saadi piir peale, otsiti tulekoldeid, et neid kustutada. „Inimestele tuli ohtu ei kujuta, keegi kannatada pole saanud,“ lisas pressiesindaja.

Sündmuskohal oli põlengu tõttu mõnda aega ka ummikud. Pärast kella 19 teatati, et põleng on likvideeritud ning suletud lõik on taas liikluseks avatud.