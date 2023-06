Võigas loomapiinamine. Järvamaal tappis laps varese ja siili

Videos on näha, kuidas noor poiss varest vastu maad peksab ja siis teda jätkuvalt kirvega lööb. Seejärel jätkab ta samasugust jõhkrutsemist siiliga. On kuulda, kuidas kõrvalolevad lapsed poissi ergutavad ja toimuva üle naeravad.

Eestimaa Loomakaitse Liit kirjutas enda Facebooki postituses, et loodavad, et sellise tegevuse toimepanekut võtavad väga tõsiselt politsei, keskkonnainspektsioon ja lastekaitse, sest siis on lastel veel ehk lootust kasvada normaalseteks inimesteks.