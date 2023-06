ÜRO: Kahhovka tammi purunemise tõttu on mitusada tuhat inimest joogiveeta

Griffiths hoiatas ka, et üleujutuse tõttu väheneb Ukraina teraviljaeksport, mis toob kaasa toiduainete hinnatõusu kogu maailmas ja süvendab näljakriisi miljonite abivajajate jaoks.

Tema sõnul on ÜRO, kes töötab peamiselt Ukraina abiorganisatsioonide kaudu, jõudnud Ukraina kontrollitud üleujutatud aladel 30 000 inimeseni. Ta lisas, et venelased ei ole okupeeritud aladele inimeste aitamiseks juurdepääsu lubanud, vahendab AP News.

Griffiths ütles ka, et nii ulatuslike tagajärgede tõttu on peaaegu vältimatu, et ÜRO esitab Ukraina jaoks abiraha hankimiseks eritaotluse.