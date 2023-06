USA ametnik: Hiina on mitu aastat Kuubas luurebaasi pidanud

Anonüümseks jääda soovinud ametnik sõnas, et USA luurekogukond on juba mõnda aega teadlik Hiina luuretegevusest Kuubalt ja laiematest jõupingutustest luureoperatsioonide loomiseks üle kogu maailma.

Luurebaasi olemasolu sai kinnitust neljapäeval, kui Wall Street Journal teatas, et Hiina ja Kuuba on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele Kuubasse elektroonilise pealtkuulamisjaama ehitamises, vahendab ABC News.

„Ma olen näinud seda pressiteadet, see ei ole täpne,“ ütles Valge Maja julgeolekunõukogu esindaja John Kirby neljapäeval ja lisas, et Bideni administratsioon jälgib Hiina mõjutegevust väga tähelepanelikult.

Kirby sõnul on USA luurekogukond kindlaks teinud, et Hiina luuretegevus Kuubast on olnud käimasolev küsimus, mitte uus areng.