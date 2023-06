Hiina ületas taas Taiwani väina keskjoont, Taiwan saatis välja hävitajad

Taiwani kaitseministeerium teatas lühikeses avalduses, et pühapäeval kell 14 (Eesti aja järgi kell 9) avastati 24 Hiina õhujõudude lennukit, sealhulgas hävitajad J-10, J-11, J-16 ja Su-30 ning H-6 pommitajad.

Avalduses ei täpsustatud, kuhu lennukid suundusid, kuid öeldi, et kümme lennukit ületas Taiwani väina keskjoont, mis eraldab saart Hiinast. Hiina mitteametlikku keskjoont ei tunnista ja on seda alates eelmisest aastast mitu korda ületanud, vahendab Reuters.

See on teine kord loetud päevade jooksul, kui Taiwan on teada andnud Hiina sõjalisest tegevusest.