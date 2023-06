Ukraina peatas ohutuse huvides Zaporižžja tuumajaama viimase töötanud reaktori

Ukraina tuumaenergiaagentuur Energoatom teatas reedel, et on viinud Zaporižžja tuumaelektrijaama viimase töötava reaktori „külma väljalülitamise seisundisse“, kuna lähedalasuva tammi kokkuvarisemisest tingitud katastroofilised üleujutused ohustavad rajatise veevarustust.

Vene vägede okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaama kuuest reaktorist viis on juba külma väljalülitatuse seisundisse viidud., vahendab Fox News. See tähendab, et kõik kontrollvardad sisestatakse reaktori südamikusse, et peatada tuumalõhustumisreaktsioon ning soojuse ja rõhu tekkimine.