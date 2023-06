OTSEBLOGI | Valge Maja: Iraan on saatnud Venemaale sõjapidamiseks sadu droone

Valge Maja julgeolekunõukogu esindaja John Kirby ütles reedel salastatud teabele viidates, et ühesuunalised rünnakudroonid ehk mehitamata õhusõidukid ehitati Iraanis ja tarniti üle Kaspia mere, et Venemaa saaks neid kasutada, vahendab New York Post.

„Venemaa on viimastel nädalatel kasutanud Iraani mehitamata õhusõidukeid Kiievi ründamiseks ja Ukraina elanikkonna terroriseerimiseks ning Venemaa ja Iraani sõjaline partnerlus näib süvenevat,“ ütles Kirby.

„Meile teeb muret ka Venemaa koostöö Iraaniga, et toota Iraani mehitamata õhusõidukeid Venemaa sees,“ lisas ta.

Kirby sõnul on USA-l teavet selle kohta, et Venemaa on saanud Iraanilt materjale droonide tootmise tehase valmistamiseks. Ta ütles, et USA plaanib avaldada satelliitpilte tehase kavandatava asukoha kohta Venemaa Alabuga erimajandustsoonis.

Iraan on tunnistanud, et tarnis varem Venemaale droone, kuid väitis, et need saadeti enne Ukraina ründamist.