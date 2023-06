VIDEO | Lea Danilson-Järg napist toetusest: olen ise tegelikult väga rahul

Numbrid olid vastavad – Reinsalu 415 häält, Lukas 180 ja Danilson-Järg 51. Viimati mainitu ütles näiliselt napi häältesaagi kohta, et tema ise on tegelikult väga rahul. Ta viitas, et eriti just konservatiivses erakonnas pole uuel inimesel nii head šansid. „Loomulikult olen hea meelega Urmas Reinsalu meeskonnas.“

Tema suureks rõõmuks pääses ta siiski Isamaa eestseisusesse. Mis aga puutub Reinsalu suurt ülekaalu juhi valimisel, siis Danilson-Järg leidis, et see polnud üllatus. Ta ütles, et arvas, et nii läheb ja kõrvalt imestas, kuidas meedia spekuleeris võimaliku teise vooruga.

„Reinsalu on avalikkusele jõulise mulje jätnud ning arvan, et valija teda ka usaldab,“ sõnas ta. „On ka valijaid, kes vastupidi, kellele see stiil ei meeldi, aga enamusele küll.“ Danilson-Järg tõi ka välja, et Reinsalu on pildil olnud Ukraina teemadega, mistõttu võidelnud nii Ukraina kui Eesti julgeoleku eest.

Kuidas aga edasi, mis erakonnas muuta? „Kindlasti arvan, et juhtkonna vahetus tekitab valijates positiivse ootuse, soovivad muutusi näha,“ lausus ta ja täpsustas, et soovitakse ikka näha, et Isamaa ei vastanu, vaid tuleb välja uute ja huvitavate ideedega.