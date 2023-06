VIDEO | EKRE esimehena jätkav Helme näeb endale parteis tugevat toetust ja ei kavatse muudatusi teha: enamikule senine kurss sobib

Helme rääkis, et ta võtab tänast tulemust väga tugeva toetusena talle, tema aetavale liinile ja juhtimisstiilile, millega ta kavatseb jätkata.

„Seda, et meil erakonnas sees on olemas mingisugune hulk inimesi, kes oleks soovinud muutuseid – seda ma ka teadsin juba enne valimisi ja täna saime siis teada, kui palju neid on ja kui suur see toetus on. Ega küsimus pole ju niivõrd väga Peeter Ernitsa isikus, vaid need jutupunktid või need põhilised kriitikakohad, mida ta ka avalikkuses esile tõi, pole tema enda isiklik pahameel, vimm või rahulolematus. See on selline üleüldine arutelu erakonna sees, mis on juba käinud. Tema on lihtsalt see nägu, kelle ümber koondusid need inimesed, kes nii mõtlesid,“ ütles Helme.

Helme lisas, et hoolimata kriitikast, mida erakonna endised või praegused liikmed on väljendanud, ei kavatse ta laias plaanis väga palju muudatusi teha.

„Ma laias laastus arvan, et mulle anti siit väga selge signaal kongressi poolt, et absoluutsele enamusele meie erakonna inimestest see kurss sobib. Nii et ma ei näe põhjust, aga olen jätkuvalt raudselt seda meelt, et meil on kõige demokraatlikum erakond Eestis,“ ütles Helme ja lisas, et erakonnal on valimiste puhul sisevalimised, et nimekiri paika panna, ning üheski teises erakonnas selliseid sisevalimisi pole. „Tõsi küll, esimest korda on meil esimehe kohale rohkem kui üks kandidaat, aga aseesimeeste, juhatuse ja volikogu kohale on meil alati väga tõsine rebimine, ka täna oli.“

Helme sõnul on hea, et esimehe kohale oli veel kandidaate. „Tänane olukord, kus mul on vastaskandidaat, aitab need diskussioonid pidada avalikult ning aitab liikmetel omavahel ära nämmutada ja minna edasi nii, et me teame, kus me seisame. Täna seisame sellises olukorras, et pakuti ka alternatiivset nägemust, juhtimisstiili ja kandidaati ning ta sai laias laastus minust kümme korda vähem hääli,“ ütles ta.