VIDEO | EKRE juhivalimised kaotanud Peeter Ernits: põhiline oli, et kõik nägid, et me oleme demokraatlik erakond

Ernits sai 42 häält, Helme aga 381 häält. Ernits rääkis Delfile, et on oma häältesaagiga väga rahul.

„Ma seadsin ennast üles, mis on meie erakonnas pretsedenditu samm, kuigi peaks olema loomulik. Teine punkt – ma sain 10 protsenti delegaatide häältest ja seda olukorras, kui teatasin oma kandideerimisest pühapäeval mõni minut enne südaööd ja ei jõudnud teha mitte mingit kampaaniat,“ ütles Ernits.

Ernits lisas, et partei kongressid on suuresti poliittehnoloogilised – püütakse kohale tuua need, kes annavad vajaliku tulemuse. „Ka nüüd viimastel päevadel on mulle neli või viis inimest helistanud, et vaata Peeter, olen delegaat ja nüüd öeldi, et võid tulla siia, aga hääletada ei saa. Nii et ma olen väga rahul ja põhiline oli see, et kõik nägid, et me oleme siiski demokraatlik erakond või vähemalt püüdleme sinnapoole,“ rääkis ta.

Tema sõnul on erakonnas koondunud võim liiga väikese seltskonna kätte.

„Rahulolematus olukorraga on päris suur erakonna sees, aga inimesed on oma mugavustsoonis ja ütlevad, et ah, mis ma ikka hakkan. Ma viimasel hetkel, 10 minutit enne südaööd mõtlesin, et kui keegi ei lähe selle peale, siis ma lähen,“ ütles Ernits ja lisas, et kõige olulisem on välja pakkuda reaalset lahendust, kuidas sellest olukorrast välja tulla ja ka valitsusse saada.

Ernitsa sõnul ei antud talle sõna enne valimist. „Mina olen jätkuvalt seda meelt, et on vaja uus käik sisse lükata. On vaja teistmoodi läheneda, aga oma seisukohtadest mitte taganeda. Kuigi meie reiting on kõrge, aga see ei tulene mitte meie suurepärasest tööst, vaid meie konkurentide ämbritest suuresti. Kardan, et meid võib oodata Savisaare juhatud Keskerakonna saatus – oled küll populaarne, aga mängu ei võeta.