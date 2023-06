FOTOD | Viljandimaal põles umbes 5 hektari ulatuses raba

Päästjad reageerisid neljanda ehk kõrgeima väljasõiduastme järgi ning kohal on meeskondi mitmest maakonnast. Põleng levis tuulega kolmandale turbaaunale ning tules on umbes viiehektariline ala. Päästjatel õnnestus takistada tulekahju levik metsa. Kohale on saadetud konteiner spetsiaalse metsakustutusvarustusega. Tulekahju kustutustöid raskendas tuul, mis sädemeid põlengualalt kaugemale lennutab.