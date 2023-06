OTSEBLOGI | Zelenskõi: Ukrainas toimuvad vastupealetungi- ja kaitsetegevus. Millises staadiumis, ei hakka ma ütlema

Vastates küsimusele selle kohta, et sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses on palju informatsiooni vastupealetungi alguse kohta ning et seda teatas ka Venemaa president Vladimir Putin, ütles Zelenskõi järgmist: „On tähtis, et Venemaa tunneks pidevalt, et tal ei ole kaua jäänud... Ukrainas toimuvad vastupealetungi- ja kaitsetegevus. Millises staadiumis, ei hakka ma täpsemalt ütlema. Ma arvan, et me tunneme seda kõike kindlasti. Usaldada tuleb meie sõjaväelasi ja mina usaldan neid. Ma olen igapäevaselt kontaktis meie komandöridega erinevatel suundadel... Kõik on praegu positiivselt meelestatud. Nii öelge ka Putinile edasi.“