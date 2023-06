Täna mattub pealinn vikerkaare sisse: kätte jõuab pride’i-nädala kulminatsioon, seksuaalvähemusi tähistav rongkäik. Kuhu me ühiskonnana jõudnud oleme? On tänane pride’i-rongkäik pigem pidustus? Või on see endiselt tööriist, millega seksuaalvähemuste õiguste eest võidelda?