DELFI HERSONIS | Hävitav vaatepilt, mille keskel on kuulda vaid mootorpaatide mürinat

Käte vahel hoiab ta väikest värisevat koerakest nimega Zoluška (Tuhkatriinu) ning teeb juttu iga saabuva paadijuhiga. Galina ja tema koer päästeti vabatahtlike poolt kolmapäeval, kuid evakueerimisega oli kiire, nii et kõiki loomi ei jõutud ära tuua. Kurvaks muutunud näoilmel annab Galina aru: „Viis koera ja seitse kassi, ühel pojad kõhus, said surma.“

Galina pole siiski lootust täielikult kaotanud. Vabatahtlik näitab talle telefonist päästetud loomade pilte. Iga pildi juures raputab Galina pead. Kui keegi ütleb Galinale, kui leevendav on, et tema lähedased jäid ellu, vastab naine kindlalt: „Aga loomadel on ka hing.“