Vene inimõiguste organisatsiooni juht saadetakse kolmeks aastaks trellide taha

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on riigis kehtestatud rida uusi sõnavabadust piiravaid seaduseid. 70-aastane Orlov vahistati, kuna ta olevat sõja kritiseerimisega Vene armee halba valgusesse seadnud.

„Artikkel, mille alusel minu üle kohut mõistetakse, on „Avalik tegevus, mille eesmärk on diskrediteerida Venemaa relvajõudude kasutamist Venemaa Föderatsiooni ja selle kodanike huvide kaitseks ning rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks“,“ selgitas Orlov ise enne kohtuprotsessi.

Euroopa Nõukogu nimetas Orlovi süüdimõistmist „õigluse paroodiaks“. Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovici sõnul tahab Venemaa kontrollida inimeste mõtteid ja soovib, et kodanike arvamus oleks poliitiliste otsustega alati kooskõlas.

„On oluline, et meie sõnumid saadaks selge ja tugeva signaali, et Venemaa tegevus on vastuvõetamatu,“ ütles Mijatovic.