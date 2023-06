FOTOD | Tallinna lennujaama juures juhtus ahelavarii. Tipptunnil on sealkandis suur ummik

Liiklus sündmuskohal on häiritud, märkis PPA pressiesindaja 16.30 paiku. Juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Mitmed liiklejad on Delfile viidanud, et sealkandis on praegu suur ummik. „Tunne, et edasi ei saagi liikuda,“ ohkas üks autojuht.