Välisminister Tsahkna keelas patriarh Kirillile Eestisse sisenemise

Tsahkna sõnul kehtestati neile inimestele sissesõidukeeld, sest nad on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes või aidanud inimõiguste rikkumisele kaasa. „Patriarh Kirill on Putini ideoloogia üks suuremaid kandjaid ja jagajaid,“ ütles välisminister „Oli viimane aeg lisada ta musta nimekirja. Ta on õigustanud ja õhutanud sõda Ukraina vastu.“