VIDEO | Kusti Salm: ostame täiendavalt ühe miljardi euro eest laskemoona

„Ukraina kogemus näitab selgelt, et vajame Eesti kaitsevõime tugevdamiseks eelkõige moona, suuremat tulejõudu ja paremat õhukaitset,“ lisas Pevkur, kelle sõnul on uuendatud arengukava otsused seotud lisaks Ukraina sõja õppetundidele ka otsusega viia riigikaitsekulud 3%-le SKTst. „Meie jaoks on väga selge eesmärk viia Eesti kaitsevõime uuele tasemele ning selleks tuleb kaitsevägi võimalikult kiiresti varustada kõige vajalikuga,“ märkis ta.

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm teatas, et Eesti ostab ühe miljardi euro eest täiendavalt laskemoona. „See on võimas otsus valitsuse poolt,“ tõdes Salm. Salm lisas, et kaitsekulutuste tõstmine 3% peale oli märgiline samm ning tal on hea meel, et kõik erakonnad selle taga seisavad ning kaitsepoliitikas valitseb teatav konsensus.