Norra seismoloogide sõnul registreeriti Kahhovka tammi piirkonnas selle purunemise ööl plahvatus

NORSAR-i andmetel leidis plahvatus aset 6. juunil kohaliku aja järgi kell 2.54. Tegemist on esimese tõendiga selle kohta, et tamm lasti õhku, mitte ei purunenud pinge või hooldamatuse tõttu, vahendab USA avalik-õiguslik raadiojaam NPR.

„Me näeme fokuseeritud energiaimpulssi, mis on tüüpiline plahvatusele,“ ütles andmeid analüüsinud seismoloog Volker Oye NPR-ile.

Siiski ei suutnud andurid plahvatuse toimumiskohta täpsemalt kindlaks teha kui, et see oli 20-30 kilomeetri raadiuses tammist. Oye sõnul on aga plahvatused selles Ukraina osas harvad ja seetõttu oleks plahvatus millegi muu tõttu ebatavaline kokkusattumus.