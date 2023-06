Zelenskõi: see ei ole loodusõnnetus ega kliimakriis, see õnnetus on Putin

„See ei ole loodusõnnetus ega kliimakriisi ilming, see õnnetus on Putin. See, mida ta teeb. See, mida ta isiklikult käsib teha,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi teatas, et Hersoni oblasti okupeeritud osas, kus on üleujutatud kümneid asulaid, ei toimu üldse evakueerimist – inimesed on teist ööpäeva katustel, veelõksus, ilma joogivee, toidu ja meditsiiniabita ning kui palju on seal hukkunuid ja kannatanuid, ei ole seni teada.

Zelenskõi sõnul on enam kui 30 asulas elu purustatud, sadade tuhandete inimeste jaoks on raskendatud ligipääs joogiveele.

„Tammi hävitamise tõttu on üleujutatud kütusehoidlad, kemikaalide laod, väetiselaod, loomade matmispaigad, millest vähemalt kaks on Siberi katku matmispaigad ja mõlemad ajutiselt okupeeritud territooriumil. Mis nendest saanud on, ei ole meile teada. Seal, kus ei olnud tsentraliseeritud kanalisatsiooni, on kanalisatsiooni äravoolud juba vee all, mis on katnud kõik...“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on hävitatud või väljasuremise äärel tuhanded ökosüsteemid. Vee all on üle 50 000 hektari metsa ja vähemalt pool sellest sureb. Hukkumisohus on kümned tuhanded linnud ja vähemalt 20 000 metslooma.

„On selge, et Kahhovka veehoidla on muudetud suureks hauaks miljonite elusolendite jaoks,“ ütles Zelenskõi.