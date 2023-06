„Maamiinid on muutunud ujuvateks miinideks.“ Üleujutatud Hersonis hulbivad majade vahel lõhkekehad

Punase Risti relvasaasteüksuse juht Erik Tollefsen hoiatas, et nihkunud maamiinid ei tekita suurt muret ainult Hersoni kohalike elanike, vaid ka saabunud päästjate seas. Tema sõnul ei teata enam kus ohtlikud kohad on, vahendab CNN.

„Piirkonnad, kus varem ei olnud elanikkonnale relvasaaste osas mingit ohtu, on nüüd väga-väga ohtlikud,“ ütles Tollefsen.

Ukraina sõjaväe lõunakomando pressiesindaja Natalija Humeniuk ütles Ukraina televisioonile, et paljud jalaväemiinid on muutunud ujuvateks miinideks. Humeniuki sõnul plahvatavad miinid kalda või üksteise vastu põrgates suure tõenäosusega.

HALO Trusti Ukraina demineerimisprogrammi juht Mike Newtoni sõnul on piirkonna üle ujutanud vee vool nii tugev, et suudab kanda isegi 10 kilo kaaluvat miini. Ta ütles, et HALO Trusti demineerimismeeskond avastas Mõkolajivis üle 5000 maamiini, millest ligi 500 asus piirkonna jõekallastel.