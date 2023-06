Prantsusmaa mänguväljakul pussitati nelja väikelast, politsei vahistas kahtlusalusena Süüria pagulase

Ohvrid viidi haiglasse, kaks last ja üks täiskasvanu on kriitilises seisundis. Teiste haavatute vigastused eluohtlikud ei ole, vahendab Reuters.

Neli viga saanud last olid vanuses 22 kuud kuni kolm aastat.

Pealtnägija filmitud videost paistab, kuidas kurjategija hüppas üle mänguväljakut ümbritseva madala seina ja ründas korduvalt vankris olevat last, tõrjudes kõrvale naise, kes last kaitsta püüdis.

Prantsuse peaminister Elisabeth Borne'i sõnul vahistati kahtlusalusena 31-aastane Süüria kodanik, ellele anti 10 aastat tagasi Rootsis varjupaik. Borne ütles, et mees sisenes Prantsusmaale seaduslikul teel ning omas Rootsi dokumente ja juhiluba.

Kohaliku prokuröri sõnul pole mingit viidet, et ründaja oli terrorist. Mees on vahi all mõrvakatse eest.