VIDEO ja FOTOD | Politsei palub kaasabi Keilas kadunud Borissi otsimisel, mehe elu võib olla ohus

Salvestiselt on näha Borissi eileõhtune liikumine. Lisaks on teada, et ta liikus kell 17.16 Keilas Ehitajate tee ja Paldiski mnt ristmikult Keskväljaku poole. Paraku tema liikumine teiste läheduses asuvate turvakaamerate vaatevälja ei jäänud.