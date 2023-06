VIDEO | „Te olete nii kuri!“ On üks rahvasaadik, keda peaminister enese sõnutsi kindlasti klouniks ei pea

Helle-Moonika Helme (EKRE) kiitis peaministri huumorimeelt ning soovis talle edu kaugematel ja suurematel lavadel, näiteks Euroopas. Kaja Kallas (Reformierakond) tõdes Helmele vastates, et ta ei pea mitte vaid Euroopaga piirduma - valikuvariante olla tal veelgi.

Infotunnist selgub muuhulgas, et Martin Helmel (EKRE) on skorpioni tähtkujust lähisugulased, kes tema hinnangul kehva nalja teevad. Kiire otsing internetis näitab, et tema isa ja parteikaaslase Mart Helme sünnipäev on 31. oktoobril, mis langeb skorpioni tähtkuju ajavahemikku.