Minister aga tõdes, et märke selle puhkemise kohta on ilmnenud juba mõnda aega.

„See loogiline ajaaken on tõepoolest kätte jõudnud,“ ütles ta. „Üksused on rinde lähedusse ära viidud. Lisaks annab loodus võimaluse, mida tuleb ära kasutada. Kolmandaks viitasid ka eeltegevused Bahmutis ja Belgorodis sellele, et pealetungile minek on lähipäevade küsimus.“