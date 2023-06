VIDEO | Kaja Kallas Salgast: sidusorganisatsioonide osalus poliitikas peaks olema läbipaistev

Kodanikuühendus Salk on viimase nädala jooksul saanud vastakate reaktsioonide osaliseks. On neid, kes kiidavad sihtasutuse läbimõeldud tegevust valimistulemuste mõjutamisel, kui ka neid, kelle meelest polnud nende käitumine seadusega kooskõlas. Kriitikute eesotsas on muu hulgas Isamaa erakond, kelle liikmed on väitnud, et Salk osutas valitud liberaalsetele erakondadele tasuta teenust ja suunas ettevõtteid tegema keelatud annetusi.

Peaminister Kaja Kallas ütles intervjuus, et ei oska Salga tegevuse seaduslikkust hinnata, kuid tuletas meelde, et just Isamaal oli eelmises valitsuses justiitsministri portfell. Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond tõstatasid Kallase sõnul tollal pidevalt erakondade rahastamise järelevalve teemat, mis puudutaks ka erakondadega seotud organisatsioonide läbipaistvust, kuid Isamaa ei võtnud vedu. „Teades, et Isamaal on palju selliseid organisatsioone, olid nad ilmselt sellele vastu. Nüüd justkui ütlevad, et see on väga halvasti, et sellist andmeanalüütikat on tehtud,“ tõi Kallas välja vasturääkivuse Isamaa suhtumises.

Kallas sõnas, et ta oli nii eelmises valitsuses kui ka praegu seda meelt, et sidusorganisatsioonide poliitikas osalemine peab olema läbipaistev ja arusaadav. Ta tõi näitena välja SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks: „Kust tema raha tuleb? Ta selgelt ju mõjutab poliitikat, osaleb poliitikas, aga see ei ole väga läbipaistev. Sellised organisatsioonid võiksid olla.“

Kallas ütles, et Salga tegevus on olnud üsna avatud, kuid tunnistab samas, et pole riigist eemal viibimise tõttu kogu Ekspressi artiklit läbi jõudnud lugeda. „Nädalavahetusel võtan ette ja loen kindlasti läbi,“ kinnitab peaminister.

