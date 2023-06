TalTechi majandusteaduskonna doktoriõppes lahendatakse kaasaegse maailma väljakutseid

Doktorikraadi plussid

Doktorikraadi omandamine toob kaasa tunnustuse ja näitab, et oled saavutanud kõrgeima haridustaseme oma valdkonnas. Kuid on siiski oluline märkida, et see võtab aega ja nõuab pühendumist. Doktoriõppe programm on intensiivne ning eeldab suurt panustamist uurimistöösse. Enne otsustamist tasub kaaluda oma eesmärke, huve ja valmisolekut teha pikaajalist teadustööd.