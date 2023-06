Lukašenka: Ukraina lasi Kahhovka tammi õhku oma vastupealetungi kaotuste varjamiseks

„Te ilmselt aimate, kes lasi õhku Kahhovka hüdroelektrijaama. Öeldakse, et varga peas põleb müts. Kes karjus selle kohta esimesena?“ lausus Lukašenka Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsiooni riikide julgeolekunõukogude sekretäride kohtumisel, vahendab Interfax.

„On selge, et Ukraina poolel oli vaja varjata kolmepäevast „vastupealetungi“, kus hävitati peaaegu kakssada soomusmasinat ja hukkus üle 2000 mehe. Seetõttu – Kahhovka, Kahhovka, aga sellest ei räägi keegi. Aga see kõik on ju näha,“ seletas Lukašenka.

„Ja te näete, millise akuraatse, ettevaatliku positsiooni võttis USA, neid tuleb tunnustada. Nad ütlesid kohe: „Me ei oska praegu öelda, kes seda tegi. Me peame uurima.“ Mõelge, miks nii.“ jätkas Lukašenka.

Lukašenka sõnul oli see vastupealetung Ukraina „suur desinformatsioon“.

„Mingisugust „vastupealetungi“ ei ole ega saa olla. /.../ Ja peamine – neljas, viies päev on vaikus. Millest see räägib? Said tõsiselt lüüa, istusid maha ja mõtlevad, mida edasi teha,“ lausus Lukašenka.

Lukašenka väljendas veendumust, et muud teed peale läbirääkimiste ei ole ja tema sõnul on see ka Venemaa presidendi seisukoht.

„Rahu ja ainult rahu. /.../ Seetõttu on vaja kokku leppida, kuni see võimalik on. Edasi läheb hullemaks,“ kuulutas Lukašenka.