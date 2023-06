VIDEO | Kaja Kallas: Venemaa terrorism on saavutanud täiesti uue taseme

„Venemaa terrorism on saavutanud täiesti uue taseme,“ ütles Kallas, viidates Dnipro jõel asuva Kahhovka tammi õhkulaskmisele. „Nüüd kasutatakse relvana ka vett. Tammi purunemise täpsed põhjused on täpsustamisel, aga juba sügisel oli infot, et Venemaa on selle tammi mineerinud. Igal juhul on see Venemaa agressiooni tagajärg.“

Valitsusjuhi sõnul on juhtunu relv Ukraina riigi ja rahva vastu. „Sel on katastroofilised tagajärjed. Näeme neid videoid nii inimestest kui ka loomadest. Kümned tuhanded inimesed kaotavad oma kodud, üleujutuste alla jääb ligi 10 000 hektarit põllumaad, mõju majandusele saab olema märkimisväärne, sest põllumajandus Lõuna-Ukrainas sõltus just sellest veehoidlast. See võib viia põuani, mis omakorda halvendab toiduga varustatust kõikjal maailmas,“ rääkis Kallas.

„Mõju loodusele on samuti laastav,“ lisas ta.

„On eriti irooniline, et 5. juuni on ülemaailmne keskkonnapäev, mille eesmärk on teadvustada keskkonnaohte ja tegutseda looduse kaitseks. Selle päeva n-ö tähistamiseks näitas Venemaa, et ta ei hooli keskkonnast, inimeludest ega rahvusvahelisest õigusest. Tammi hävitamine on selgelt sõjakuritegu,“ rõhutas Kallas. „Me peame aitama Ukrainal agressori tagasi lüüa ja panna Venemaa nende tegude eest vastutama.“

Valitsusjuhi sõnul on Ukraina palunud abi. „Ka Eesti plaanib aidata. Päästeamet koostöös välisministeeriumiga otsib võimalusi, kuidas saaksime abiks olla,“ kinnitas Kallas.

Täna kell 12 toimus Stenbocki majas valitsuse pressikonverents.

Olukorra kohta andsid aru peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ja regionaalminister Madis Kallas (SDE).