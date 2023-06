Valitsus kiitis heaks vaenu õhutamist takistava eelnõu

Eelnõu järgi on tulevikus kuriteona karistatavad raskemad juhud, kus keegi õhutab avalikult vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele inimeste rühma või rühma liikme vastu rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, puude, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tunnuse põhjal.

Karistatav saab olema vaid selline tegevus, mis annab põhjust karta, et üleskutsele järgneb vägivald või see ohustab oluliselt ühiskonna turvalisust. Muude süütegude puhul saab karistust raskendavaks asjaoluks see, kui teo motiiv on olnud vaen.

Justiitsminister Kalle Laanet kinnitab, et eelnõu mõte on reguleerida vaid hädavajalikku, kaitstes seejuures sõnavabadust. „Vaenukõne eest peavad olema kaitstud kõik. Ka selle eelnõu kriitikud. Karistusõiguslik hoob tuleb luua üksnes äärmusliku abinõuna olukordadeks, kus vaenukõne läheb kaugemale sõnavabadusega kaitstud arvamuse avaldamisest ning võib kaasa tuua reaalse ohu ühiskonna turvalisusele. Piltlikult öeldes, ühe inimese õigus rusikatega vehkida peab lõppema seal, kus algab teise inimese nägu,“ sõnas justiitsminister.

Muudatus on vajalik seetõttu, et praegu ei ole vaenukõne reguleeritud piisavalt sisuliselt. „Vaenukõne võib eskaleeruda ka rahutustena või viia vaenukuritegudeni, näiteks rünnakuteni inimeste ja nende vara vastu pelgalt seetõttu, et nad on näiteks teisest soost, rahvusest, räägivad teist keelt või neil on erinev maailmavaade. Seetõttu on see ettevaatav muudatus oluline kõikide ühiskonnaliikmete kaitseks,“ ütles justiitsminister Kalle Laanet.

Eelnõuga ei ole kavas muuta karistatavaks kriitiliste ega isegi kellegi jaoks šokeerivate seisukohtade avaldamist. Ka ei takista muudatus väljendada oma seisukohti isegi siis, kui see võib mõnda ühiskonnagruppi solvata. „Labasusele saab edaspidigi reageerida ühiskondliku hukkamõistuga või vajadusel tsiviilkorras kohtusse pöördudes, nagu see toimib ka praegu,“ rõhutas justiitsminister.