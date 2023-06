Riigikohtu esimees: kohtute tööjõupuudust aitaks leevendada tehisintellekt

Kõve sõnul tuleb kohtunikuamet muuta noortele atraktiivsemaks, kuna see on nende silmis kohati kivinenud ja vanamoodne. „Meie kohtuniku palk on sama suur kui Saksa alustava kohtuniku oma ja kaks korda suurem kui lõunanaabrite juures. Kuid nagu näha, ei too ainuüksi töötasu inimesi süsteemi ning ameti eluaegsus mõjub tänases kiiresti muutvas maailmas noortele mitte motivaatorina, vaid hoopis hirmutavate ahelatena,“ märkis Riigikohtu esimees.