Lukašenka andis Minskis maanduma sunnitud Ryanairi lennukis olnud Vene kodanikule Sofja Sapegale armu

Kožemjako teatas Telegramis, et Sapega on vabaduses ja „sai unikaalse võimaluse elu uuesti alustada“. Kožemjako sõnul suhtus Lukašenka „Sofja vanemate palvesse olla armulik isaliku mõistmisega“, vahendab Interfax.

„Ta suhtus Sofja vanemate palvesse olla armulik isaliku mõistmisega. Nad palusid selle isiklikult vennasriigi juhile edasi anda. /.../ Olen veendunud, et Sofja teeb sellest loost omad järeldused. See oli tõsine õppetund. Aga tänu Aleksandr Grigorjevitši heale tahtele veetis ta kinnipidamiskohas kuue aasta asemel kaks. Jäägu nooruse vead minevikku, ees on uus suur elu,“ kirjutas Kožemjako.