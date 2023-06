OTSEBLOGI | Zelenskõi: kui rahvusvahelisi organisatsioone ei ole katastroofipiirkonnas, ei ole neid üldse olemas

„Täna on kogu päeva olnud maksimaalne tähelepanu Vene terroriakti tagajärgedel Kahhovka hüdroelektrijaamas. Üleujutatud on kümned asulad meie kontrolli all oleval territooriumil. Tuhanded majad! Jätkub evakueerimine. Kusjuures tule all! Vene suurtükivägi jätkab löökide andmist kõigest hoolimata,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi andmetel oli õhtuse seisuga Hersoni ja Mõkolajivi oblastis päästetud üle 2000 inimese.

Olukord Hersoni oblasti okupeeritud osas on aga Zelenskõi sõnul absoluutselt katastroofiline.

„Okupandid lihtsalt hülgasid inimesed nendes kohutavates tingimustes. Ilma päästmise, ilma veeta, lihtsalt majade katustele üleujutatud kogukondades. Ja see on veel üks Venemaa teadlik kuritegu: pärast seda, kui terroririik kutsus esile katastroofi, maksimeerib ta veel sellest tekkinud häda,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on vaja maailma selget ja kiiret reaktsiooni toimuvale.

„On isegi võimatu täpselt kindlaks teha, kui palju inimesi Hersoni oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumil võib ilma päästmise, joogivee, toidu, meditsiiniabita hukkuda. Meie sõjaväelased ja eriteenistused päästavad inimesi nii palju, kui see tulele vaatamata võimalik on. Aga on vaja ulatuslikumaid jõupingutusi. On vaja, et rahvusvahelised organisatsioonid nagu Rahvusvaheline Punase Risti Komitee ühineksid viivitamatult päästeoperatsiooniga ja aitaksid inimesi just Hersoni oblasti okupeeritud osas. Iga hukkunud inimene seal on kohtuotsus olemasolevale rahvusvahelisele arhitektuurile, rahvusvahelistele organisatsioonidele, mis on elude päästmisest võõrdunud. Kui praegu rahvusvahelist organisatsiooni selle katastroofi tsoonis ei ole, tähendab see, et seda ei ole üldse olemas, see ei ole teovõimeline,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on Ukraina valitsus kõik vajalikud abipalved esitanud.