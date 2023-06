New York on kaetud oranži tossuga

„Täna ei ole õige päev, et treenida maratoniks või teha oma lastega väljas üritust. Jääge siseruumidesse, sulgege aknad ja uksed ning kasutage õhupuhastusseadmeid, kui teil on need olemas,“ ütles Adams kolmapäeval.

„Kuigi reede hommikuks võivad tingimused oluliselt paraneda, on suitsu määra nii kaugele ette näha keeruline,“ hoiatas linnapea. „Suitsu liikumist on raske ennustada... See on ettearvamatu sündmuste jada ja me ei saa praegu anda suuniseid rohkem kui päev ette.“

New Yorgis näitas kolmapäeval kell 17.00 indeks määra AQI 484, mis on klassifitseeritud kui „ohtlik“. „See on kõrgeim tase, mis on linnas registreeritud alates 1960ndatest aastatest,“ ütles linnapea Eric Adams kolmapäevasel pressikonverentsil

Kolmapäeva õhtu seisuga olid suuremates linnapiirkondades, nagu Philadelphia, Jersey City, New Jersey ja New Haven, Connecticut, õhukvaliteedi indeksid vahemikus 200-300, mida valitsuse veebilehe AirNow.gov kohaselt peetakse „väga ebatervislikuks“.

Enam kui 75 miljonit inimest USA idaosas olid kolmapäeval saanud hoiatusi õhukvaliteedi kohta. Oranžid suitsupilved on matnud enda alla muude linnade hulgas kogu New Yorgi. Sellised tingimused kestavad paljudes piirkondades arvatavasti vähemalt neljapäevani.

Kuid suits ei pruugi kujutada endast suurt ohtu kommertslendudele, mis võivad normaalselt toimida ilma visuaalse viiteta maapinnale või horisondile.

Kust see suits tuleb?

Kanadas on viimastel nädalal põlenud laiad metsaalad, nende hulgas Alberta, Briti Kolumbia ja Nova Scotia ja Quebec. Sel aastal on kogu Kanadas põlenud üle 3 miljoni hektarit metsa, kusjuures ainuüksi Quebecis on põlenud ligi pool miljonit hektarit.

Tänavu on Quebecis seni olnud üle 400 metsatulekahju, mis on kaks korda rohkem kui aastas keskmiselt. Kogu Kanadas on tänavu metsatulekahjude tõttu söestunud üle 3,4 miljoni hektari, mis on umbes 15 korda suurem kui tavapärane põlengupindala praegusel aastaajal.

Inimtegevusest tingitud kliimamuutus on veelgi süvendanud kuumust ja kuivust, mis toidab metsatulekahjusid.

Kui kahjulik selline suits inimesele on?

Metsatulekahjude suits on eriti ohtlik, sest see sisaldab pisikesi tahkeid osakesi ehk PM2,5 - kõige väiksemaid saasteaineid.

Sissehingamisel võib see tungida sügavale kopsukudedesse ja sattuda vereringesse. See aine pärineb sellistest allikatest nagu fossiilsete kütuste põletamine, tolmutormid ja metsatulekahjud ning seda on seostatud mitmete tervisetüsistustega, sealhulgas astma, südamehaigused ja muud hingamisteede haigused.

Ja selle mõju võib olla surmav: 2016. aastal oli Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel ligikaudu 4,2 miljonit enneaegset surmajuhtumit seotud selliste peente tahkete osakestega.

„Kui näete või haistate suitsu, siis teate, et olete sellega kokku puutunud,“ ütles Ameerika Kopsuühingu puhta õhu propageerimise riiklik vanemdirektor William Barrett.

„Ja on oluline, et te teeksite kõik endast oleneva, et viibida siseruumides nende suure, kõrge saastetasemega perioodide ajal, ning on tõesti oluline jälgida oma tervist või sümptomite tekkimist,“ lisas ta.