Kultuuriminister Heidy Purga asekantsleri koondamisest: ametnik peab võtma vastutuse valdkonna ees

Kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp võttis teisipäeval kultuuriminister Heidy Purgalt vastu koondamise ettepaneku. Tema juhitud osakonnad lähevad nüüd struktuurimuudatuse käigus kultuuriväärtuste asekantsleri Merilin Piipuu alluvusse.

Koondamine toimus pärast Raudsepa arvamusloo avaldamist ERR-i kultuuriportaalis, mis puudutas teatrivaldkonna rahastamist. Muuhulgas käis Raudsepp välja ettepaneku vähendada Vene Teatri 2024. aasta tegevusmahtu ja tõsta trupi töökoormus riigiteatrite keskmiseni (50 protsenti). Kultuuriminister Heidy Purga distantseeris end avalikult Raudsepa ettepanekutest.

„Isikliku arvamuse avaldamine on absoluutselt lubatud, aga siin tuleb vahe teha ametniku vastutusel valdkonna ja kultuuriinimeste ees, kellega kooskõlastamata - ka ministri ja majaga läbi rääkimata - ei saa minna meediasse kultuuripoliitiliste otsustega,“ kinnitas Purga täna „Esimeses stuudios“, et Raudsepa arvamuslugu kiirendas tema koondamise protsessi.

„Vene teatri küsimus lainetas terve nädalavahetuse, kus mina pidin vastuseid andma, et meedias ilmunu ei vasta tõele, jätkas Purga. „Tuleb kohta valida ja vastutada oma sõnade eest. Ametnik peab võtma vastutuse valdkonna ees.“

Purga sõnul ei ole riigil Raudsepa kirjeldatud muudatusi Vene Teatris plaanis teha. „Publiku arv on tõusuteel,“ rääkis Purga, ning lisas, et suurenenud on ka lavastuste arv ja mitmekesisus. „Vene teatriga nii radikaalseid otsuseid küll teha ei tuleks, nad on õigel teel.“

Purga sõnul on riigil eriti olukorras, kus piirid on kinni ning varem Eestit väisanud Vene teatrite etendusi enam väisata ei saa, kohustus pakkuda kultuurielamusi ka venekeelsele elanikkonnale.

Koondatud asekantsler märkis Delfile, et tema ametikoha kaotamine on käinud läbi ka tema enese ettepanekutest, mille eesmärk on olnud muuta kultuuriministeeriumi tööd efektiivsemaks. Midagi ebaeetilist Raudsepp oma arvamusartiklis ei näe.

„Leian, et pole käitunud ebaeetiliselt - vastupidi, olen järginud oma põhimõtteid, teinud asjad avalikuks täie teadmise juures, et tegemist on tundlike teemadega, mille üle on vaja avalikku arutelu,“ ütles ta eile Delfile.