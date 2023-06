„Cha Cha Cha“ tantsupeole! Soome megahitt paneb jala tatsuma ka rahvatantsijatel

„Oi, nalja saab alati palju! Enne proovi, proovi ajal ja pärast proovigi,“ ütleb Saku gümnaasiumi laste- ja neidudekoor. Mõnikord tuleb dirigendil Inga Nurmel lauljatele meelde tuletada, et pausid pole lobisemiseks. Samuti, et ei tohi naabriga samal ajal koos hingata, et vältida laulu katkemist.

Tantsupeolt ootavad Tantsutallad kõige rohkem ühiselt koos veedetud aega, vanu häid tantsu- ja laulupeo suppe ning jäätiseid. Sinna juurde käivad kogemused sõita täispakitud bussidega, mõnusad päevitusrandid ja väsinud jalad. „Aga see kõik on seda väärt, sest tantsupidu on äge!“

Ka tantsurühma Tantsutallad lemmiktants on poiste pulgatants ja naljakaid seiku on ka neil ette tulnud. „Kevadkontserdi peaproovis läks tantsija liiga hoogu ja tantsu viimasel taktil läks tema pulk pooleks. Ta kukkus suure kolinaga maha.“ Ükskord sõitsid Tantsutallad aga Navi külla esinemisele, kui treener Uve Saar avastas bussis, et pulgad olid maha jäänud. Olukord lahenes ja Navi külaseltsi majast leiti asenduseks saalihokikaikad.“

Proovides on WINGE-l ette tulnud naljakaid äpardusi, mis kogu truppi tagantjärele liidavad. Ükskord jäi ühel noormehel jalg teise jala taha kinni ja ta lendas ninuli. „Tantsu edasi tantsida oli võimatu, sest naerupurskeid oli tol hetkel palju. Juhendaja sai lõpuks meist kätte tahetud rõõmsa emotsiooni. Sama tantsu tantsides meenub kõigile see äpardus ja suunurgad tõusevad kohe ülespoole.“

„Suvisel peol on võimalus olla lausa nädal aega kogu seltskonnaga koos. Elame väikeses kohas nimega Karksi-Nuia ning Tallinna avastamine pakub palju rõõmu,“ ütleb WINGE õhinal. Nad usuvad, et tantsupidu ühendab neid rühmana, sest peavad pärast pikki proovipäevi üksteile olema toeks ja tuju üleval hoidma.

„Eriti toredad on liikumistega laulud, kus keegi hakkab üksi vales suunas minema või teeb omapäraseid võlumisliigutusi, mida tegelikult ette nähtud pole.“ Elevust tekitab ka olukord, kus üks neidudekoori liigijuht Aarne Saluveer taas mõnes telesaates külas on. Siis postitab mõni koorilaulja sellest teate kohe koori gruppi.

Saku gümnaasiumi laste- ja neidudekoor on õnnelik, et töö ja vaev on end ära tasunud. Nad ootavad juba laulmist laulukaare all koos teiste paljude koorilauljatega. Kõige rohkem soovivad nad laulda laule „Mina ja meri“, „Legendaarne“ ja „Ta lendab mesipuu poole“.

Tartu ülikooli kammerkoor tahab saada kõik laulud pähe

Ülikoolikoori puhul on olnud proovides tunda eksamisessiooni ja lõputööde hõngu. „Laulupeolugudega praegu ei tegele, need oleme saanud varem selgeks, osa lugusid ka pähe. Loodetavasti kuluvad laulupeo eelproovidega kõik laulud pähe.“ Tartu ülikooli kammerkoor ootab laulupeolt enim ühtsustunnet publiku ja esinejate vahel. Samuti loodetakse toredat prooviperioodi, head seltskonda, laulupeosuppi ja ilusat ilma.

Ülikooli kammerkoor ootab ühendkoori repertuaarist vanu klassikuid nagu Peep Sarapiku „Ta lendab mesipuu poole“ ja Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“. Uutest lugudest meeldib neile Mariliis Valkoneni laulu „Elu on voolamine“, mida juhatab nende enda dirigent Triin Koch. Samuti on oma meloodia ja sõnumiga südamesse pugenud Peeter Konovalovi laul „Legendaarne“.

Nad on ootusärevad, kuidas segakooride repertuaari kuuluv „Kodulaul“ laulukaare all kokku kõlab. „See on ikkagi vana tuttav laul „Nukitsamehest“ ja Ehala oma keerukuste ning eriliste kõladega.“ „Küla kuuleb“ toob nende hinnangul kindlasti peole meeleolukat energiat. „Samuti on huvitav näha, kas liigutused on siis kõigil ikkagi selged või mitte.“