Erik Roose vastab murelikele kultuuriinimestele: ERR soovib „Plekktrummiga“ jätkata

Riigikogu kultuurikomisjonile laekus 60 kultuuritegelase pöördumine, milles avaldatakse muret saadete „Ööülikool“ ja „Plekktrumm“ jätkumise ning kultuurikajastuse üle rahvusringhäälingus laiemalt.

„Meie mure konkreetseks põhjuseks on selliste kvaliteetsaadete nagu „ Ööülikool“ ja „Plekktrumm“ edasine saatus,“ kirjutavad kultuuritegelased oma kirjas. „ Mõlema saate tegijad on väga võimekad ja kultuuritegijate poolt tunnustatud ja usaldatud kultuuriajakirjanikud. Nüüd on saanud kultuuriavalikkusele teatavaks, et mõlemad saated sel kujul lõpetatakse.“

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose sõnul töötab ERR praegu usus, et saade läheb sügisel Joonas Hellerma juhtimisel eetrisse kümnenda hooajaga ja sellega on sügiskava planeerides ka arvestatud.

„Tegijatega on arutatud „Plekktrummi“ formaadi võimalikku värskendust, mitte saatesarja lõpetamist,“ sõnas Roose, lisades, et infomüra tõttu on võinud jääda sellest pöördumise koostajatele mulje kui lõpetamisest.

„Hooaja lõpu kokkuvõtted ja uue hooaja eelsed arutelud on osa tavapärasest tööprotsessist. Seda enam, kui tegemist on nii pikaaegse ja väärika saatega,“ lisas Roose. Ta kinnitas, et ERR-i soov on „Plekktrummiga“ jätkata.