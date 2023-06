Šveits lubab lõpuks oma relvi Ukrainasse edasi müüa

Uue korra järgi kohustuvad relvaostjad endiselt relvade edasimüügist loobuma, ent seda nüüd vaid viie aasta jooksul pärast tehnika ostmist. Edasimüügi tingimuseks on, et ostev riik ei tegele inimõiguste rikkumisega ja ei kasuta relvi tsiviilelanike vastu. Varem on Šveits keeldunud Saksamaa taotlusest tarnida Ukrainasse Šveitsis toodetud laskemoona, sealhulgas õhutõrjekahurite Gepard mürske. Taani on palunud luba soomustransportööride Piranha III tarnimiseks, millest on samuti keedutud.