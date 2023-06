Mitmes Šveitsi linnas on pilootprojektina lubatud kanepimüük. Nüüd tahetakse pealinnas sama teha kokaiiniga

Erakonna Alternatiivsed Vasakpoolsed ettepaneku poolt hääletas 43 rahvaesindajat, vastu oli 18. Kokaiinimüüki sellega siiski ei seadustata, kuna seda saab lubada vaid Šveitsi föderaalvalitsus. Küll aga saavad linnavõimud sellise otsusega riigile signaliseerida, et kohalik nõudlus poliitika muutmiseks on olemas.

Otsuse langetanud poliitikud ütlevad, et ehkki kokaiini tarbimise ohud on teada-tuntud, jätkub müük keelule vaatamata, samas selle reguleerimine aitaks kaasa ennetustööle ja tarbimisega kaasnevate riskide maandamisele. Vastuhääletanud parteid peavad mõtet absurdseks juba seetõttu, et kokaiini legaliseerimine ei kuulu linnavalitsuse pädevusse.

Samas viitavad toetajad, et Baselis, Zürichis ja Lausanne´is on föderaalvalitsuse loal juba alustatud samasuguste pilootprojektidega, mille käigus on lubatud kanepimüük. Tänavu sügisel käivitub sarnane projekt ka pealinnas. Linna haridus- ja sotsiaalameti direktor Franziska Teuscher seletas, et ka seaduslik kanepimüük olnuks mõeldamatu, kui omavalitsuste rahvaesindajad ei oleks varem selle kohta samasuguseid resolutsioone vastu võtnud.

Lisaks on kokaiin traditsiooniliselt olnud Šveitsis kõige populaarsem illegaalne mõnuaine pärast kanepit. 2017. aasta uuringus tunnistas 15-49-aastastest šveitslastest 7%, et on seda ainet vähemalt korra elus proovinud.