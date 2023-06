Võrokeste kongress võttis aprillis vastu deklaratsiooni, et võru keel on Vana-Võromaa põliskeel, võrokeste põline emakeel ja identiteedi peamine alus. Võrokesed leidsid, et võru keel ei ole eesti keele murre, murdekeel ega piirkondlik erikuju, ja avaldasid soovi, et võru keelt käsitletaks keeleseaduses ja rahvastikuregistris omaette keelena.