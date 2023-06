Sloveenia valiti Valgevene asemel ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks

Sloveenial õnnestus Peaassamblees koguda 153 häält Valgevene 38 vastu. Sloveenia välisministrit Tanja Fajoni üllatas nii laialdane rahvusvaheline toetus. Tema sõnul õnnestus Sloveenial tõestada ennast ülejäänud ÜRO liikmesriikidele usaldusväärse partnerina. Ainus vaidlustatud hääletus Valgevene ja Sloveenia vahel oli suure avalikuse tähelepanu all. Valgevene on Venemaa kõige lähedasem liitlane ning Venemaa on kasutanud Valgevene territooriumit rünnakute läbiviimiseks Ukraina vastu. ÜRO Globaalsete Kriiside Reageerimisrühma direktor Richard Gowan tõdes, et salajase hääletuse tulemused ei peegelda Venemaa poolt levitatud arusaama, mille kohaselt paljud riigid küll toetavad avalikult ÜRO-s Ukrainat, kuid sümpatiseerivad tegelikkuses Venemaaga.