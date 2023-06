Viljandis tapeti 48-aastane mees, kahtlustatavad peeti kinni

Häirekeskus sai eile õhtul veidi pärast kella 20.30 teate, et Viljandi linnas on leitud 48-aastase mehe vägivalla tunnustega surnukeha. Esialgsetel andmetel on meest noaga löödud. Politsei pidas tapmises kahtlustatavatena kinni 50-aastase ja 58-aastase mehe.

Viljandi politseijaoskonna juhi Margus Sassi sõnul on alust arvata, et kuriteo panid toime mehed, kes hukkunuga samas majas korterit üürisid. „Maja üürnikud on politseile varasemast tuttavad ning seda peaasjalikult põhjusel, et on varemgi üheskoos alkoholi tarvitanud ning seetõttu nii kohalike elanike kui ka politseinike tähelepanu pälvinud,“ ütles Sass ja lisas, et kuriteos kahtlustatavad 50-aastane ja 58-aastane mees olid alkoholijoobes. Tapetud mehe joove selgub ekspertiisis.

„Selle raske kuriteo motiiv ja muud üksikasjad on alles selgitamisel, kuid karm tõdemus on, et enamus raskeid vägivallakuritegusid, sealhulgas tapmisi, pannakse toime alkoholijoobes. Miks ühine koosviibimine aga sedavõrd traagilise lõpu leidis, sellele peab vastused andma alustatud kriminaalmenetlus,“ ütles jaoskonna juht.

Alustatud menetlust viib läbi Lõuna prefektuur ja juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.